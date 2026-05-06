Freundlicher Handel: MDAX bewegt sich am Mittag im Plus

MDAX-Entwicklung

Das macht der MDAX am Donnerstagmittag.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,23 Prozent fester bei 31.851,93 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 371,795 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,493 Prozent höher bei 31.936,10 Punkten, nach 31.779,41 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 31.845,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 32.130,49 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 3,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, lag der MDAX bei 28.733,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31.662,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, wurde der MDAX mit 29.171,57 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,82 Prozent zu Buche. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 32.383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit DEUTZ (+ 6,89 Prozent auf 11,33 EUR), Jungheinrich (+ 6,11 Prozent auf 27,42 EUR), Lufthansa (+ 3,33 Prozent auf 8,50 EUR), Fraport (+ 2,90 Prozent auf 72,70 EUR) und KION GROUP (+ 2,65 Prozent auf 49,27 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil LANXESS (-11,79 Prozent auf 15,93 EUR), FUCHS SE VZ (-3,87 Prozent auf 38,30 EUR), Evonik (-2,52 Prozent auf 17,03 EUR), HENSOLDT (-2,50 Prozent auf 78,76 EUR) und AUMOVIO (-2,18 Prozent auf 38,10 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 3.282.397 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HOCHTIEF-Aktie mit 39,803 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,25 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net