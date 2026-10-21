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XETRA-Handel im Fokus

Freundlicher Handel: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsschluss wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.43 EUR 0.07 EUR 5.40 %
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AUMOVIO
35.85 EUR -0.65 EUR -1.78 %
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AUTO1
18.26 EUR -0.02 EUR -0.11 %
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CTS Eventim
64.00 EUR 1.65 EUR 2.65 %
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HENSOLDT
84.60 EUR -2.20 EUR -2.53 %
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JENOPTIK AG
39.78 EUR 4.66 EUR 13.27 %
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K+S AG
12.85 EUR -0.15 EUR -1.15 %
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LANXESS AG
12.35 EUR 0.03 EUR 0.24 %
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LEG Immobilien
47.82 EUR 0.02 EUR 0.04 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42.71 EUR 1.19 EUR 2.87 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.50 EUR 0.03 EUR 0.12 %
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PUMA SE
25.35 EUR 0.62 EUR 2.51 %
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thyssenkrupp AG
14.25 EUR 0.36 EUR 2.63 %
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Indizes
MDAX
30,650.79 EUR 259.14 EUR 0.85 %
News | Analysen

Letztendlich tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0,87 Prozent fester bei 30.655,08 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 340,514 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,025 Prozent fester bei 30.399,33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30.391,65 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30.239,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30.731,72 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,378 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31.241,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der MDAX bei 31.812,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wurde der MDAX mit 30.140,61 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,05 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 12,13 Prozent auf 40,30 EUR), Aroundtown SA (+ 5,41 Prozent auf 1,42 EUR), LEG Immobilien (+ 4,45 Prozent auf 48,36 EUR), CTS Eventim (+ 4,13 Prozent auf 64,25 EUR) und PUMA SE (+ 4,08 Prozent auf 25,51 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen AUTO1 (-3,17 Prozent auf 18,00 EUR), AUMOVIO (-3,16 Prozent auf 35,25 EUR), HENSOLDT (-2,34 Prozent auf 84,30 EUR), LANXESS (-2,18 Prozent auf 12,11 EUR) und K+S (-2,15 Prozent auf 12,72 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.472.428 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 38,417 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16.10.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
07.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 HENSOLDT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG

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