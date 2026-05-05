Freundlicher Handel: mittags Gewinne im SMI

SMI-Performance im Blick

Mit dem SMI geht es aktuell aufwärts.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,35 Prozent fester bei 13.165,81 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,551 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,435 Prozent stärker bei 13.176,60 Punkten, nach 13.119,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.238,37 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.154,77 Zählern.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,676 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 13.145,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, notierte der SMI bei 13.600,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, notierte der SMI bei 12.165,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,615 Prozent abwärts. Bei 14.063,53 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Zurich Insurance (+ 3,25 Prozent auf 558,60 CHF), UBS (+ 2,44 Prozent auf 35,72 CHF), Logitech (+ 1,78 Prozent auf 81,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,36 Prozent auf 82,26 CHF) und Swisscom (+ 1,19 Prozent auf 681,50 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Givaudan (-2,17 Prozent auf 2.702,00 CHF), Nestlé (-1,19 Prozent auf 76,40 CHF), Geberit (-1,10 Prozent auf 505,20 CHF), Kühne + Nagel International (-0,55 Prozent auf 173,25 CHF) und Swiss Life (-0,52 Prozent auf 846,20 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1.829.764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 277,484 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,88 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net