DAX24.101 +0,6%Est505.822 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,31 +0,1%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.088 +0,8%Euro1,1710 -0,3%Öl107,9 +0,2%Gold4.696 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Allianz 840400 Bayer BAY001 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- Birkenstock, Chip-Aktien, TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Krypto-Schock? Michael Saylor nennt Bitcoin-Verkäufe eine "Impfung" für den Markt Krypto-Schock? Michael Saylor nennt Bitcoin-Verkäufe eine "Impfung" für den Markt
Buy-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie Buy-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
SMI-Performance im Blick

Freundlicher Handel: mittags Gewinne im SMI

13.05.26 12:25 Uhr
Freundlicher Handel: mittags Gewinne im SMI | finanzen.net

Mit dem SMI geht es aktuell aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
81,98 CHF 0,82 CHF 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
505,00 CHF -5,80 CHF -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
2.681,00 CHF -81,00 CHF -2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
173,40 CHF -0,80 CHF -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
80,90 CHF 0,92 CHF 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
76,39 CHF -0,93 CHF -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
320,20 CHF -1,30 CHF -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
844,60 CHF -6,00 CHF -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
120,20 CHF 0,40 CHF 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
680,50 CHF 7,00 CHF 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
35,63 CHF 0,76 CHF 2,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
556,60 CHF 15,60 CHF 2,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13.146,5 PKT 27,0 PKT 0,21%
Charts|News|Analysen

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,35 Prozent fester bei 13.165,81 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,551 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,435 Prozent stärker bei 13.176,60 Punkten, nach 13.119,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.238,37 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.154,77 Zählern.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,676 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 13.145,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, notierte der SMI bei 13.600,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, notierte der SMI bei 12.165,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,615 Prozent abwärts. Bei 14.063,53 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Zurich Insurance (+ 3,25 Prozent auf 558,60 CHF), UBS (+ 2,44 Prozent auf 35,72 CHF), Logitech (+ 1,78 Prozent auf 81,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,36 Prozent auf 82,26 CHF) und Swisscom (+ 1,19 Prozent auf 681,50 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Givaudan (-2,17 Prozent auf 2.702,00 CHF), Nestlé (-1,19 Prozent auf 76,40 CHF), Geberit (-1,10 Prozent auf 505,20 CHF), Kühne + Nagel International (-0,55 Prozent auf 173,25 CHF) und Swiss Life (-0,52 Prozent auf 846,20 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1.829.764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 277,484 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,88 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
27.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.04.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2026Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2026Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.04.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen