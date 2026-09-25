Freundlicher Handel: mittags Gewinne im SPI

Kursentwicklung

25.09.26 12:25 Uhr

Für den SPI geht es heute aufwärts.

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,46 Prozent auf 19.796,52 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,447 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,461 Prozent auf 19.797,36 Punkte an der Kurstafel, nach 19.706,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19.796,52 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19.875,19 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,743 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wurde der SPI mit 20.421,31 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20.050,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16.483,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,52 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20.636,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 11,48 Prozent auf 0,03 CHF), SHL Telemedicine (+ 7,00 Prozent auf 1,07 CHF), DocMorris (+ 5,61 Prozent auf 11,29 CHF), Vetropack A (+ 4,34 Prozent auf 19,70 CHF) und BioVersys (+ 4,33 Prozent auf 26,50 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil ASMALLWORLD (-13,33 Prozent auf 0,65 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,57 Prozent auf 0,14 CHF), Xlife Sciences (-3,54 Prozent auf 10,90 CHF), BVZ (-3,18 Prozent auf 1.520,00 CHF) und Clariant (-2,78 Prozent auf 10,48 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.715.010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 316,157 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SPI-Werte

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net