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Kursverlauf

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag mit Kursplus

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag mit Kursplus

Der NASDAQ 100 befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Autodesk Inc.
211.15 EUR -5.40 EUR -2.49 %
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Cisco Inc.
98.00 EUR -9.30 EUR -8.67 %
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22.35 EUR 0.40 EUR 1.80 %
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193.56 EUR 0.80 EUR 0.42 %
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Intel Corp.
91.83 EUR 3.29 EUR 3.72 %
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Kraft Heinz Company
21.72 EUR 0.66 EUR 3.16 %
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Marvell Technology
197.22 EUR 5.66 EUR 2.95 %
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Micron Technology Inc.
835.30 EUR 44.90 EUR 5.68 %
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NVIDIA Corp.
194.86 EUR 1.30 EUR 0.67 %
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PDD Holdings (spons. ADRs)
74.00 EUR -2.60 EUR -3.39 %
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Ross Stores Inc.
214.60 EUR -2.95 EUR -1.36 %
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Sandisk Corp
1,350.00 EUR 170.00 EUR 14.41 %
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SpaceX
122.74 EUR -3.76 EUR -2.97 %
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Western Digital Corp.
426.75 EUR 41.90 EUR 10.89 %
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Indizes
NASDAQ 100
30,041.61 USD 299.00 USD 1.01 %
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Am Donnerstag erhöht sich der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,90 Prozent auf 30.010,77 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,139 Prozent fester bei 29.784,06 Punkten, nach 29.742,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29.757,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30.159,56 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29.264,10 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29.366,94 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 13.08.2025, mit 23.849,04 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 19,06 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Sandisk (+ 13,63 Prozent auf 1.527,47 USD), Western Digital (+ 8,05 Prozent auf 490,67 USD), Micron Technology (+ 5,76 Prozent auf 963,78 USD), Intel (+ 4,89 Prozent auf 105,89 USD) und Marvell Technology (+ 4,80 Prozent auf 227,51 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Cisco (-8,65 Prozent auf 113,16 USD), PDD (-4,75 Prozent auf 84,81 USD), SpaceX (-2,87 Prozent auf 141,95 USD), Autodesk (-2,20 Prozent auf 244,01 USD) und Ross Stores (-2,20 Prozent auf 242,80 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12.217.615 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,570 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,54 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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10.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
06.08.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 SpaceX Buy UBS AG

Information

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