Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag stärker

NASDAQ 100 aktuell

09.10.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ 100 gewinnt am Freitag an Wert.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,46 Prozent höher bei 30.867,07 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,567 Prozent stärker bei 30.900,06 Punkten, nach 30.725,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30.770,06 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.946,74 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,176 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29.421,55 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29.727,10 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25.098,18 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 22,46 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Moderna (+ 11,84 Prozent auf 220,32 USD), Datadog A (+ 6,75 Prozent auf 292,29 USD), Lumentum (+ 6,26 Prozent auf 1.114,26 USD), Constellation Energy (+ 4,85 Prozent auf 298,91 USD) und Palo Alto Networks (+ 4,81 Prozent auf 417,65 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil T-Mobile US (-13,26 Prozent auf 148,59 USD), Comcast (-3,04 Prozent auf 20,57 USD), Arm (-2,84 Prozent auf 267,48 USD), NXP Semiconductors (-2,10 Prozent auf 226,22 USD) und PepsiCo (-1,87 Prozent auf 125,94 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 15.883.843 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,099 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,96 erwartet. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,13 Prozent.

Redaktion finanzen.net