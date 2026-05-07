Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Gewinnzone

NASDAQ 100 im Fokus

Am Freitagnachmittag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 2,05 Prozent fester bei 29.150,78 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,715 Prozent auf 28.768,12 Punkte an der Kurstafel, nach 28.563,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 28.751,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 29.205,24 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 5,12 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24.903,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25.075,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 20.063,57 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 15,65 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 29.205,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Monster Beverage (+ 15,44 Prozent auf 87,70 USD), Intel (+ 15,22 Prozent auf 126,30 USD), Micron Technology (+ 14,02 Prozent auf 737,30 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,73 Prozent auf 448,20 USD) und QUALCOMM (+ 8,18 Prozent auf 219,12 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen MercadoLibre (-12,88 Prozent auf 1.629,15 USD), Axon Enterprise (-7,48 Prozent auf 394,95 USD), AppLovin (-6,58 Prozent auf 466,05 USD), CoStar Group (-4,63 Prozent auf 33,36 USD) und Atlassian (-4,24 Prozent auf 88,45 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 30.639.322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,300 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net