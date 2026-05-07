DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 +0,9%Nas26.168 +1,4%Bitcoin68.073 -0,2%Euro1,1780 +0,4%Öl101,0 -2,3%Gold4.722 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen zeigen sich resistent -- DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Experten sehen bei Munich Re-Aktie Potenzial Experten sehen bei Munich Re-Aktie Potenzial
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ 100 im Fokus

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Gewinnzone

08.05.26 20:02 Uhr
Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Gewinnzone | finanzen.net

Am Freitagnachmittag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
380,50 EUR 32,30 EUR 9,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
398,00 EUR -31,00 EUR -7,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Atlassian
75,00 EUR -5,50 EUR -6,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Axon Enterprise
336,00 EUR -24,40 EUR -6,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CoStar Group Inc.
29,09 EUR 0,90 EUR 3,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
30,00 EUR -1,06 EUR -3,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
105,70 EUR 12,10 EUR 12,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,32 EUR 0,34 EUR 1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MercadoLibre Inc
1.385,00 EUR -191,00 EUR -12,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
625,30 EUR 75,40 EUR 13,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Monster Beverage Corp
74,78 EUR 10,02 EUR 15,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
182,70 EUR 2,70 EUR 1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
186,10 EUR 15,10 EUR 8,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
156,22 EUR 3,96 EUR 2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
29.150,3 PKT 586,3 PKT 2,05%
Charts|News|Analysen

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 2,05 Prozent fester bei 29.150,78 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,715 Prozent auf 28.768,12 Punkte an der Kurstafel, nach 28.563,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 28.751,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 29.205,24 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 5,12 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24.903,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25.075,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 20.063,57 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 15,65 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 29.205,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Monster Beverage (+ 15,44 Prozent auf 87,70 USD), Intel (+ 15,22 Prozent auf 126,30 USD), Micron Technology (+ 14,02 Prozent auf 737,30 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,73 Prozent auf 448,20 USD) und QUALCOMM (+ 8,18 Prozent auf 219,12 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen MercadoLibre (-12,88 Prozent auf 1.629,15 USD), Axon Enterprise (-7,48 Prozent auf 394,95 USD), AppLovin (-6,58 Prozent auf 466,05 USD), CoStar Group (-4,63 Prozent auf 33,36 USD) und Atlassian (-4,24 Prozent auf 88,45 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 30.639.322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,300 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen