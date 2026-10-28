Freundlicher Handel: NASDAQ 100 beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone

NASDAQ 100-Performance im Fokus

28.10.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 verzeichnete heute Kursgewinne.

Letztendlich legte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,55 Prozent auf 29.813,16 Punkte zu. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,272 Prozent auf 29.732,04 Punkte an der Kurstafel, nach 29.651,44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.618,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29.848,71 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,62 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 30.276,81 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.07.2026, den Stand von 27.763,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 26.012,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 18,28 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Sandisk (+ 7,66 Prozent auf 1.404,77 USD), CoreWeave (+ 7,32 Prozent auf 63,93 USD), Nebius (+ 6,96 Prozent auf 182,34 USD), GE HealthCare Technologies (+ 6,62 Prozent auf 75,82 USD) und Micron Technology (+ 5,86 Prozent auf 983,23 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Baker Hughes (-7,36 Prozent auf 54,66 USD), Old Dominion Freight Line (-7,33 Prozent auf 173,32 USD), Fortinet (-5,90 Prozent auf 174,08 USD), Teradyne (-3,23 Prozent auf 313,24 USD) und Take Two (-2,98 Prozent auf 195,29 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 27.347.909 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,724 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,29 zu Buche schlagen. Mit 6,66 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net