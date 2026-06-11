Freundlicher Handel: NASDAQ 100 beendet die Donnerstagssitzung weit im Plus

Kursverlauf

Anleger in New York zeigten sich schlussendlich in Feierlaune.

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 3,29 Prozent stärker bei 29.446,18 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,783 Prozent fester bei 28.731,16 Punkten, nach 28.508,03 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28.548,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 29.506,67 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,122 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 11.05.2026, bei 29.320,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24.965,01 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21.860,80 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 16,82 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell KLA-Tencor (+ 12,92 Prozent auf 2.411,64 USD), Lam Research (+ 12,65 Prozent auf 362,52 USD), Micron Technology (+ 11,66 Prozent auf 995,87 USD), Arm (+ 11,32 Prozent auf 342,23 USD) und Applied Materials (+ 11,19 Prozent auf 552,64 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Autodesk (-7,10 Prozent auf 205,57 USD), Adobe (-6,25 Prozent auf 218,80 USD), Workday (-5,05 Prozent auf 130,53 USD), CoStar Group (-4,62 Prozent auf 32,65 USD) und AppLovin (-2,92 Prozent auf 478,57 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 48.577.803 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,365 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,30 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,67 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net