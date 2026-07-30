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Index im Blick

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus

Heute zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
307.35 EUR 17.35 EUR 5.98 %
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Amazon
235.65 EUR 31.65 EUR 15.51 %
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20.30 EUR -0.38 EUR -1.81 %
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DexCom Inc.
72.00 EUR 7.60 EUR 11.80 %
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Kraft Heinz Company
22.50 EUR -0.45 EUR -1.96 %
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Linde plc
414.40 EUR -24.80 EUR -5.65 %
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Monolithic Power Systems Inc.
1,260.00 EUR 175.00 EUR 16.13 %
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NXP Semiconductors N.V.
214.70 EUR 1.35 EUR 0.63 %
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Shopify Inc (A)
102.00 EUR -11.24 EUR -9.93 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
81.34 EUR -2.66 EUR -3.17 %
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Indizes
NASDAQ 100
28,311.27 USD 204.92 USD 0.73 %
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Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,68 Prozent höher bei 28.296,75 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1,21 Prozent auf 28.446,99 Punkte an der Kurstafel, nach 28.106,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 28.606,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27.954,24 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 0,407 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 30.276,35 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 27.452,12 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Wert von 23.218,12 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 12,26 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Amazon (+ 15,13 Prozent auf 271,12 USD), DexCom (+ 11,97 Prozent auf 83,46 USD), Monolithic Power Systems (+ 8,65 Prozent auf 1.430,00 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 6,04 Prozent auf 353,85 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 6,00 Prozent auf 353,69 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Apple (-9,65 Prozent auf 301,25 USD), Linde (-6,15 Prozent auf 477,36 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,26 Prozent auf 93,58 USD), NXP Semiconductors (-3,74 Prozent auf 235,98 USD) und Shopify A (-3,23 Prozent auf 118,45 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Amazon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 19.488.340 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,312 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,76 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,09 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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