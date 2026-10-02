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Kursentwicklung im Fokus

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende freundlich

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende freundlich

Der NASDAQ 100 notierte am Freitagabend im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alnylam Pharmaceuticals Inc.
197.40 EUR -8.10 EUR -3.94 %
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AppLovin Corp
242.65 EUR -7.85 EUR -3.13 %
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Arm Holdings
273.50 EUR 14.00 EUR 5.39 %
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Comcast Corp. (Class A)
18.96 EUR -0.45 EUR -2.32 %
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CrowdStrike
239.75 EUR 1.75 EUR 0.74 %
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Kraft Heinz Company
19.69 EUR -0.14 EUR -0.73 %
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Monolithic Power Systems Inc.
1,206.00 EUR 12.00 EUR 1.01 %
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NVIDIA Corp.
207.85 EUR 2.40 EUR 1.17 %
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Rocket Lab Corporation Registered Shs
67.60 EUR 4.50 EUR 7.13 %
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Sandisk Corp
1,520.00 EUR -80.00 EUR -5.0 %
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Seagate Technology
746.00 EUR -58.00 EUR -7.21 %
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SpaceX
141.46 EUR 8.02 EUR 6.01 %
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Teradyne Inc.
387.80 EUR 20.50 EUR 5.58 %
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Western Digital Corp.
369.00 EUR -34.00 EUR -8.44 %
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Indizes
NASDAQ 100
30,807.93 USD 306.37 USD 1 %
News | Analysen

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 1,00 Prozent höher bei 30.807,93 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1,21 Prozent auf 30.869,14 Punkte an der Kurstafel, nach 30.501,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 30.737,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31.017,52 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,25 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29.143,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29.329,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 24.892,76 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 22,22 Prozent aufwärts. Bei 31.017,52 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Teradyne (+ 8,00 Prozent auf 449,04 USD), SpaceX (+ 7,35 Prozent auf 158,96 USD), Monolithic Power Systems (+ 5,79 Prozent auf 1.439,73 USD), Arm (+ 5,18 Prozent auf 307,49 USD) und Rocket Lab (+ 4,91 Prozent auf 73,92 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Western Digital (-10,22 Prozent auf 415,29 USD), Seagate Technology (-10,21 Prozent auf 848,99 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-4,96 Prozent auf 219,72 USD), AppLovin (-4,65 Prozent auf 268,22 USD) und Sandisk (-3,79 Prozent auf 1.719,99 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 35.812.757 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,889 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die Comcast-Aktie hat mit 6,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 7,13 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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