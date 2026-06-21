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Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

30.06.26 22:32 Uhr
Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen | finanzen.net

Der NASDAQ 100 stieg zum Handelsende.

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Aktien
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Indizes
NASDAQ 100
30.276,4 PKT 501,6 PKT 1,68%
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Schlussendlich erhöhte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,68 Prozent auf 30.276,35 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,061 Prozent auf 29.792,93 Punkte an der Kurstafel, nach 29.774,75 Punkten am Vortag.

Bei 30.328,79 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 29.767,76 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 30.333,18 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 22.953,38 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 22.679,01 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,11 Prozent. Bei 30.762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Sandisk (+ 10,89 Prozent auf 2.273,73 USD), Axon Enterprise (+ 9,79 Prozent auf 560,61 USD), KLA (+ 8,38 Prozent auf 301,71 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,68 Prozent auf 580,91 USD) und Marvell Technology (+ 7,25 Prozent auf 297,89 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-6,20 Prozent auf 86,93 USD), Constellation Energy (-4,22 Prozent auf 248,37 USD), Mondelez (-3,84 Prozent auf 57,84 USD), DexCom (-3,76 Prozent auf 67,35 USD) und PayPal (-3,73 Prozent auf 37,26 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 65.155.077 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,087 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,16 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,64 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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