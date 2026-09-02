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Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag mit Zuschlägen

Aktueller Marktbericht zum NASDAQ Composite.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
2.23 USD 0.00 USD 0.0 %
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CIENA Corp.
275.90 EUR -31.10 EUR -10.13 %
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Cogent Communications Holdings Inc
8.51 EUR 1.03 EUR 13.82 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.00 EUR 0.05 EUR 0.63 %
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Ionis Pharmaceuticals Inc
52.30 EUR 1.04 EUR 2.03 %
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Logitech S.A.
85.82 EUR -0.16 EUR -0.19 %
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Methode Electronics Inc.
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NVIDIA Corp.
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Oracle Corp.
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SIGA Technologies Inc.
3.20 USD -0.01 USD -0.31 %
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SMC Corp.
366.60 EUR 9.60 EUR 2.69 %
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SpaceX
129.94 EUR 8.94 EUR 7.39 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
122.10 EUR 15.62 EUR 14.67 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,588.38 USD 370.55 USD 1.41 %
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Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,51 Prozent stärker bei 26.615,02 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,452 Prozent fester bei 26.336,32 Punkten, nach 26.217,83 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.615,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26.325,06 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,973 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 25.913,90 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 03.06.2026, mit 26.853,98 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21.497,73 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,54 Prozent aufwärts. Bei 27.190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 14,96 Prozent auf 141,62 USD), SpaceX (+ 7,86 Prozent auf 151,77 USD), SMC (+ 7,60 Prozent auf 432,00 USD), Oracle (+ 5,34 Prozent auf 153,53 USD) und Americas Car-Mart (+ 4,48 Prozent auf 2,33 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Consumer Portfolio Services (-13,02 Prozent auf 8,08 USD), Methode Electronics (-12,82 Prozent auf 15,78 USD), CIENA (-9,61 Prozent auf 320,11 USD), Cogent Communications (-5,97 Prozent auf 9,61 USD) und Ionis Pharmaceuticals (-5,81 Prozent auf 57,77 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 18.344.332 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,515 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Mit 18,69 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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