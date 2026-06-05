Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Montagmittag mit Kursplus

Index im Blick

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Um 17:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,42 Prozent fester bei 26.075,08 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,38 Prozent fester bei 26.065,07 Punkten in den Handel, nach 25.709,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25.898,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26.179,65 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 08.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26.247,08 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Stand von 22.387,68 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19.529,95 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Intel (+ 12,62 Prozent auf 111,69 USD), Astro-Med (+ 10,01 Prozent auf 15,94 USD), KLA-Tencor (+ 9,80 Prozent auf 2.118,27 USD), Applied Materials (+ 9,13 Prozent auf 494,37 USD) und Nortech Systems (+ 8,97 Prozent auf 17,25 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-11,02 Prozent auf 17,03 USD), Americas Car-Mart (-10,87 Prozent auf 6,89 USD), CIENA (-4,31 Prozent auf 467,19 USD), Volvo (A) (-3,56 Prozent auf 34,72 USD) und Akamai (-3,27 Prozent auf 144,44 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15.924.914 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,310 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net