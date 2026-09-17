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Index-Performance im Fokus

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Gewinnen

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Gewinnen

Aktuell wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
2.56 USD -0.16 USD -5.89 %
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3D Systems Corp.
2.72 EUR 0.03 EUR 1.04 %
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Astronics Corp.
55.00 EUR -2.00 EUR -3.51 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.25 EUR 0.05 EUR 0.61 %
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CRESUD S.A. (spons. ADRs)
11.00 EUR 0.70 EUR 6.80 %
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DENTSPLY SIRONA Inc
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Dorel Industries Inc.
0.92 EUR 0.04 EUR 5.14 %
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FormFactor Inc.
89.90 EUR 1.44 EUR 1.63 %
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Integra LifeSciences Holdings Corp.
13.80 EUR 0.30 EUR 2.22 %
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Intel Corp.
96.65 EUR 8.37 EUR 9.48 %
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NVIDIA Corp.
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PDF Solutions Inc.
36.60 EUR 0.80 EUR 2.23 %
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SIGA Technologies Inc.
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Take Two
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,395.60 USD 417.17 USD 1.61 %
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Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,63 Prozent fester bei 26.401,37 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,54 Prozent stärker bei 26.377,86 Punkten in den Handel, nach 25.978,42 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.419,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 26.289,94 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,47 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 26.644,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26.021,66 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Stand von 22.261,33 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13,62 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit 3D Systems (+ 12,90 Prozent auf 3,55 USD), Intel (+ 9,91 Prozent auf 111,07 USD), FormFactor (+ 6,74 Prozent auf 111,89 USD), PDF Solutions (+ 6,60 Prozent auf 44,74 USD) und CRESUD (+ 6,57 Prozent auf 12,81 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Dorel Industries (-7,28 Prozent auf 0,97 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5,52 Prozent auf 2,57 USD), DENTSPLY SIRONA (-4,93 Prozent auf 9,64 USD), Astronics (-3,85 Prozent auf 63,73 USD) und Integra LifeSciences (-3,80 Prozent auf 15,45 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 15.188.539 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,453 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 19,35 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

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