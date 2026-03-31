Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beendet die Dienstagssitzung mit klaren Gewinnen

NASDAQ-Handel im Blick

Der NASDAQ Composite zeigte zum Handelsschluss eine klare positive Entwicklung.

Am Dienstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 3,83 Prozent fester bei 21.590,63 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,30 Prozent stärker bei 21.064,33 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20.794,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 21.063,38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 21.642,62 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22.668,21 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23.241,99 Punkten. Der NASDAQ Composite lag am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 17.299,29 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,08 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 13,13 Prozent auf 2,93 USD), Innodata (+ 12,10 Prozent auf 38,62 USD), Ultra Clean (+ 11,25 Prozent auf 62,18 USD), ON Semiconductor (+ 11,25 Prozent auf 61,92 USD) und TTM Technologies (+ 10,34 Prozent auf 97,42 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Taylor Devices (-20,93 Prozent auf 57,00 USD), Sangamo Therapeutics (-19,66 Prozent auf 0,25 USD), Methanex (-4,69 Prozent auf 59,54 USD), Nexstar Media Group (-2,35 Prozent auf 180,83 USD) und Barrett Business Services (-2,31 Prozent auf 29,18 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 69.029.454 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,549 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,75 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net