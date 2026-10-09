Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen

NASDAQ Composite im Fokus

09.10.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ Composite befand sich am Freitagabend im Aufwind.

Der NASDAQ Composite stieg im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,64 Prozent auf 27.366,17 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,548 Prozent höher bei 27.342,27 Punkten in den Freitagshandel, nach 27.193,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 27.395,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27.254,03 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,515 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2026, den Wert von 26.253,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26.206,89 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 09.10.2025, einen Wert von 23.024,63 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 17,78 Prozent. Bei 27.722,75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Americas Car-Mart (+ 8,00 Prozent auf 1,35 USD), Repligen (+ 6,13 Prozent auf 173,88 USD), Akamai (+ 6,00 Prozent auf 106,95 USD), CIENA (+ 5,60 Prozent auf 449,77 USD) und Dorel Industries (+ 5,01 Prozent auf 0,90 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Cogent Communications (-10,67 Prozent auf 8,54 USD), Cirrus Logic (-5,59 Prozent auf 106,87 USD), Resources Connection (-5,35 Prozent auf 2,83 USD), AXT (-4,47 Prozent auf 68,46 USD) und Amkor Technology (-3,69 Prozent auf 49,12 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 22.081.654 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,099 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net