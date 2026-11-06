Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

NASDAQ Composite-Entwicklung

06.11.26 22:33 Uhr

NASDAQ Composite-Kurs am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,09 Prozent höher bei 24.579,42 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,18 Prozent höher bei 24.602,48 Punkten in den Handel, nach 24.315,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24.507,63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.825,55 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 3,99 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 27.599,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26.348,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 23.053,99 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5,78 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell FormFactor (+ 13,04 Prozent auf 81,12 USD), Veeco Instruments (+ 11,85 Prozent auf 37,19 USD), Century Aluminum (+ 11,31 Prozent auf 33,47 USD), inTest (+ 10,83 Prozent auf 13,51 USD) und Ultra Clean (+ 10,56 Prozent auf 41,13 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Anika Therapeutics (-24,73 Prozent auf 14,55 USD), Cogent Communications (-15,14 Prozent auf 3,98 USD), Microchip Technology (-10,02 Prozent auf 58,35 USD), DENTSPLY SIRONA (-6,24 Prozent auf 9,46 USD) und DexCom (-5,98 Prozent auf 79,41 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 49.669.157 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,544 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,90 zu Buche schlagen. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 20,20 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net