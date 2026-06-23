Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels freundlich
So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittwochmorgen.
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Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 0,29 Prozent stärker bei 25.662,40 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,033 Prozent leichter bei 25.578,62 Punkten, nach 25.587,04 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25.749,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.565,07 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 3,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, mit 26.343,97 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 24.03.2026, mit 21.761,89 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19.912,53 Punkte.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,44 Prozent aufwärts. Bei 27.190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Punkten.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Expedia (+ 6,29 Prozent auf 260,49 USD), Repligen (+ 6,11 Prozent auf 134,09 USD), Myriad Genetics (+ 5,51 Prozent auf 4,89 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 4,80 Prozent auf 10,69 USD) und Neurocrine Biosciences (+ 3,90 Prozent auf 167,74 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-14,52 Prozent auf 20,07 USD), AXT (-7,17 Prozent auf 72,32 USD), inTest (-6,80 Prozent auf 16,37 USD), SMC (-6,78 Prozent auf 408,54 USD) und Patterson-UTI Energy (-6,21 Prozent auf 9,45 USD).
Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.020.224 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,443 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,17 erwartet. Mit 13,95 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
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