DAX24.665 -0,9%Est506.206 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9800 +0,3%Nas25.669 +0,3%Bitcoin54.046 -1,8%Euro1,1341 -0,4%Öl73,68 -4,3%Gold4.024 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet den Markt: DAX in Rot -- Dow fester -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- SK hynix, TUI, KI-Titel, Cerebras, DHL, Palantir, BYD im Fokus
Top News
Nach Gewinnmitnahmen bei KI-Profiteuren und Rheinmetall-Kursrutsch: DAX unter Druck Nach Gewinnmitnahmen bei KI-Profiteuren und Rheinmetall-Kursrutsch: DAX unter Druck
Ausblick: Micron Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Micron Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance im Fokus

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels freundlich

24.06.26 16:00 Uhr
Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels freundlich | finanzen.net

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittwochmorgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AXT Inc.
61,98 EUR -13,32 EUR -17,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BlackBerry Ltd
8,18 EUR 0,45 EUR 5,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DENTSPLY SIRONA Inc
8,75 EUR -0,35 EUR -3,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Donegal Group Inc. (B)
20,19 USD -3,29 USD -14,01%
Charts|News|Analysen
Expedia Inc.
216,15 EUR 9,20 EUR 4,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
inTest Corp.
15,00 EUR 0,30 EUR 2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Myriad Genetics Inc.
3,96 EUR 0,09 EUR 2,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Neurocrine Biosciences Inc.
141,20 EUR 1,30 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
176,14 EUR -0,80 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Patterson-UTI Energy Inc.
8,55 EUR 0,02 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Repligen Corp.
109,60 EUR 0,65 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
4,38 USD 0,08 USD 1,74%
Charts|News|Analysen
SMC Corp.
373,40 EUR -10,80 EUR -2,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
86,10 EUR -5,46 EUR -5,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
25.668,6 PKT 81,5 PKT 0,32%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 0,29 Prozent stärker bei 25.662,40 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,033 Prozent leichter bei 25.578,62 Punkten, nach 25.587,04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25.749,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.565,07 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 3,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, mit 26.343,97 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 24.03.2026, mit 21.761,89 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19.912,53 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,44 Prozent aufwärts. Bei 27.190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Expedia (+ 6,29 Prozent auf 260,49 USD), Repligen (+ 6,11 Prozent auf 134,09 USD), Myriad Genetics (+ 5,51 Prozent auf 4,89 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 4,80 Prozent auf 10,69 USD) und Neurocrine Biosciences (+ 3,90 Prozent auf 167,74 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-14,52 Prozent auf 20,07 USD), AXT (-7,17 Prozent auf 72,32 USD), inTest (-6,80 Prozent auf 16,37 USD), SMC (-6,78 Prozent auf 408,54 USD) und Patterson-UTI Energy (-6,21 Prozent auf 9,45 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.020.224 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,443 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,17 erwartet. Mit 13,95 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AXT und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen