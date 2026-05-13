DAX24.456 +1,3%Est505.935 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,20 -1,4%Nas26.620 +0,8%Bitcoin69.881 +3,3%Euro1,1678 -0,3%Öl105,7 ±0,0%Gold4.670 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Intel 855681 Amazon 906866 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- Wall Street höher -- Cerebras-IPO -- Techwerte mit neuen Rekorden -- Cisco mit Rekordumsatz -- BMW, NVIDIA, Infineon, Alibaba, Marvell, Rheinmetall, Siemens im Fokus
Top News
Cisco-Aktie im Aufwind: Gewinnsprung und Rekordumsatz - Optimistischer Ausblick auf Hyperscaler-Geschäft Cisco-Aktie im Aufwind: Gewinnsprung und Rekordumsatz - Optimistischer Ausblick auf Hyperscaler-Geschäft
Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
S&P 500-Kursverlauf

Freundlicher Handel: S&P 500 am Donnerstagnachmittag im Aufwind

14.05.26 20:02 Uhr
Freundlicher Handel: S&P 500 am Donnerstagnachmittag im Aufwind | finanzen.net

Derzeit zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Akamai Inc.
132,06 EUR -5,82 EUR -4,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Albemarle Corp.
165,65 EUR -8,50 EUR -4,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Biogen Inc
174,18 EUR 4,08 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
99,27 EUR 12,99 EUR 15,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coinbase
186,00 EUR 16,70 EUR 9,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CVS Health Corp
83,56 EUR 1,02 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
Jack Henry & Associates Inc. (JHA)
120,50 EUR -2,45 EUR -1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lumen Technologies Inc Registered Shs
9,30 EUR 1,80 EUR 24,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
201,10 EUR 8,44 EUR 4,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
171,36 EUR -12,66 EUR -6,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Take Two
208,80 EUR 14,40 EUR 7,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKO GROUP
196,18 USD 12,48 USD 6,79%
Charts|News|Analysen
Western Union Company
7,29 EUR -0,01 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
7.498,2 PKT 53,9 PKT 0,72%
Charts|News|Analysen

Um 20:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,72 Prozent höher bei 7.498,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 60,021 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,243 Prozent stärker bei 7.462,32 Punkten in den Handel, nach 7.444,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.517,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.454,40 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1,53 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.967,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Stand von 6.836,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.05.2025, lag der S&P 500 noch bei 5.892,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,32 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.517,12 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Lumen Technologies (+ 12,98 Prozent auf 10,62 USD), Cisco (+ 12,62 Prozent auf 114,73 USD), Coinbase (+ 7,39 Prozent auf 216,72 USD), TKO GROUP (+ 6,84 Prozent auf 196,27 USD) und Take Two (+ 6,42 Prozent auf 241,56 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Biogen (-5,77 Prozent auf 192,73 USD), Jack Henry Associates (-5,59 Prozent auf 133,52 USD), QUALCOMM (-5,55 Prozent auf 201,33 USD), Albemarle (-4,59 Prozent auf 191,72 USD) und Akamai (-4,26 Prozent auf 154,27 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 25.603.590 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,578 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,87 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Akamai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
16:26NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
15:51NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16:26NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
15:51NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen