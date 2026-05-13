Freundlicher Handel: S&P 500 am Donnerstagnachmittag im Aufwind

S&P 500-Kursverlauf

Derzeit zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,72 Prozent höher bei 7.498,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 60,021 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,243 Prozent stärker bei 7.462,32 Punkten in den Handel, nach 7.444,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.517,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.454,40 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1,53 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.967,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Stand von 6.836,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.05.2025, lag der S&P 500 noch bei 5.892,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,32 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.517,12 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Lumen Technologies (+ 12,98 Prozent auf 10,62 USD), Cisco (+ 12,62 Prozent auf 114,73 USD), Coinbase (+ 7,39 Prozent auf 216,72 USD), TKO GROUP (+ 6,84 Prozent auf 196,27 USD) und Take Two (+ 6,42 Prozent auf 241,56 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Biogen (-5,77 Prozent auf 192,73 USD), Jack Henry Associates (-5,59 Prozent auf 133,52 USD), QUALCOMM (-5,55 Prozent auf 201,33 USD), Albemarle (-4,59 Prozent auf 191,72 USD) und Akamai (-4,26 Prozent auf 154,27 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 25.603.590 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,578 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,87 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net