Freundlicher Handel: S&P 500 am Mittag auf grünem Terrain

S&P 500 im Fokus

04.08.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 entwickelt sich aktuell positiv.

Am Dienstag bewegt sich der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 1,42 Prozent stärker bei 7.708,54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 60,974 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,382 Prozent höher bei 7.629,54 Punkten, nach 7.600,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7.713,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7.629,10 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.483,24 Punkten auf. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 7.200,75 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.08.2025, den Wert von 6.329,94 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,39 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.713,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.316,91 Punkte.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Palantir (+ 27,05 Prozent auf 159,64 USD), Zebra Technologies (+ 20,85 Prozent auf 352,46 USD), Gartner (+ 16,10 Prozent auf 175,92 USD), Coherent (+ 14,09 Prozent auf 328,74 USD) und Marvell Technology (+ 12,92 Prozent auf 218,81 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil NRG Energy (-14,02 Prozent auf 119,05 USD), Rockwell Automation (-6,98 Prozent auf 447,41 USD), Grainger (-6,37 Prozent auf 1.283,96 USD), Fidelity National Information Services (-5,38 Prozent auf 42,37 USD) und Alexandria Real Estate Equities (-4,83 Prozent auf 50,47 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Palantir-Aktie aufweisen. 16.573.173 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,222 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 13,99 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net