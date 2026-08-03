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S&P 500 im Fokus

Freundlicher Handel: S&P 500 am Mittag auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: S&P 500 am Mittag auf grünem Terrain

Der S&P 500 entwickelt sich aktuell positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alexandria Real Estate Equities Inc.
45.24 EUR 1.23 EUR 2.79 %
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Coherent Corp.
281.90 EUR 51.50 EUR 22.35 %
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Fidelity National Information Services IncShs
38.29 EUR -0.37 EUR -0.96 %
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Flex Ltd Registered Shs
103.92 EUR 5.16 EUR 5.22 %
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Gartner Inc.
144.00 EUR 13.95 EUR 10.73 %
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Grainger Inc., W.W.
1,184.00 EUR -7.00 EUR -0.59 %
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Marvell Technology
190.40 EUR 23.54 EUR 14.11 %
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NRG Energy Inc.
118.00 EUR 5.65 EUR 5.03 %
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NVIDIA Corp.
182.80 EUR 2.66 EUR 1.48 %
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Palantir
139.58 EUR 30.02 EUR 27.40 %
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Rockwell Automation Inc.
390.00 EUR -24.50 EUR -5.91 %
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Western Union Company
5.88 EUR 0.14 EUR 2.44 %
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Zebra Technologies Corp.
301.00 EUR 41.00 EUR 15.77 %
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Indizes
S&P 500
7,710.94 USD 110.44 USD 1.45 %
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Am Dienstag bewegt sich der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 1,42 Prozent stärker bei 7.708,54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 60,974 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,382 Prozent höher bei 7.629,54 Punkten, nach 7.600,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7.713,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7.629,10 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.483,24 Punkten auf. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 7.200,75 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.08.2025, den Wert von 6.329,94 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,39 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.713,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.316,91 Punkte.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Palantir (+ 27,05 Prozent auf 159,64 USD), Zebra Technologies (+ 20,85 Prozent auf 352,46 USD), Gartner (+ 16,10 Prozent auf 175,92 USD), Coherent (+ 14,09 Prozent auf 328,74 USD) und Marvell Technology (+ 12,92 Prozent auf 218,81 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil NRG Energy (-14,02 Prozent auf 119,05 USD), Rockwell Automation (-6,98 Prozent auf 447,41 USD), Grainger (-6,37 Prozent auf 1.283,96 USD), Fidelity National Information Services (-5,38 Prozent auf 42,37 USD) und Alexandria Real Estate Equities (-4,83 Prozent auf 50,47 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Palantir-Aktie aufweisen. 16.573.173 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,222 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 13,99 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK