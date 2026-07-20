Freundlicher Handel: S&P 500 am Mittag mit Gewinnen

S&P 500 aktuell

21.07.26 17:59 Uhr

Heute zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Um 17:57 Uhr klettert der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,80 Prozent auf 7.502,75 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61,715 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,622 Prozent höher bei 7.489,56 Punkten in den Handel, nach 7.443,28 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.467,86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.505,15 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.500,58 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 21.04.2026, den Stand von 7.064,01 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 6.305,60 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,39 Prozent nach oben. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Coinbase (+ 12,14 Prozent auf 179,90 USD), Western Digital (+ 11,78 Prozent auf 544,84 USD), Teradyne (+ 11,77 Prozent auf 373,04 USD), Cerebras Systems (+ 11,20 Prozent auf 196,69 USD) und Sandisk (+ 11,16 Prozent auf 1.546,17 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Danaher (-13,69 Prozent auf 173,59 USD), MSCI (-9,02 Prozent auf 568,71 USD), Equifax (-6,12 Prozent auf 169,06 USD), Genuine Parts (-5,98 Prozent auf 115,08 USD) und Halliburton (-5,41 Prozent auf 33,21 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 8.705.006 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,297 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

In diesem Jahr hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 10,86 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net