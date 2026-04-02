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S&P 500-Performance im Blick

Freundlicher Handel: S&P 500 am Montagmittag auf grünem Terrain

06.04.26 17:58 Uhr
Freundlicher Handel: S&P 500 am Montagmittag auf grünem Terrain | finanzen.net

Der S&P 500 notiert am ersten Tag der Woche im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
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Charles River Laboratories International Inc.
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Datadog Inc Registered Shs -A-
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Invesco Ltd
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Lennar Corp.
74,82 EUR 1,49 EUR 2,03%
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Monolithic Power Systems Inc.
932,40 EUR -14,60 EUR -1,54%
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NVIDIA Corp.
153,50 EUR 1,42 EUR 0,93%
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SBA Communications REIT (A)
146,70 EUR -1,10 EUR -0,74%
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Seagate Technology
367,90 EUR 3,95 EUR 1,09%
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VeriSign Inc.
218,40 EUR 5,00 EUR 2,34%
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Western Union Company
7,39 EUR -0,21 EUR -2,72%
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Indizes
S&P 500
6.603,6 PKT 20,9 PKT 0,32%
Charts|News|Analysen

Um 17:55 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,29 Prozent fester bei 6.601,93 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 53,886 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,010 Prozent stärker bei 6.583,38 Punkten, nach 6.582,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 6.579,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.618,13 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 06.03.2026, bei 6.740,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.01.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6.944,82 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, wurde der S&P 500 mit 5.074,08 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 3,74 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Seagate Technology (+ 5,93 Prozent auf 454,80 USD), AppLovin (+ 5,14 Prozent auf 406,24 USD), Monolithic Power Systems (+ 4,68 Prozent auf 1.170,88 USD), SBA Communications REIT (A) (+ 3,90 Prozent auf 211,99 USD) und VeriSign (+ 3,80 Prozent auf 269,73 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Booking (-95,93 Prozent auf 170,79 USD), Datadog A (-4,70 Prozent auf 114,70 USD), Invesco (-4,60 Prozent auf 23,03 USD), Charles River Laboratories International (-4,09 Prozent auf 166,77 USD) und Bath Body Works (-4,09 Prozent auf 17,81 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 8.830.968 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,740 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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