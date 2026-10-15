Freundlicher Handel: S&P 500 beendet den Donnerstagshandel im Plus

Kursverlauf

15.10.26 22:32 Uhr

Der S&P 500 performte letztendlich positiv.

Zum Handelsschluss sprang der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,33 Prozent auf 7.744,06 Punkte an. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 65,105 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,374 Prozent auf 7.690,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7.718,94 Punkten am Vortag.

Bei 7.669,66 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.754,15 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der S&P 500 bereits um 0,883 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der S&P 500 mit 7.585,73 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.572,40 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.671,06 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,91 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Bath Body Works (+ 7,86 Prozent auf 20,44 USD), DXC Technology (+ 7,82 Prozent auf 13,79 USD), Equifax (+ 7,25 Prozent auf 161,26 USD), Reddit (+ 7,24 Prozent auf 159,36 USD) und Lumen Technologies (+ 7,03 Prozent auf 4,87 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Hewlett Packard Enterprise (-7,10 Prozent auf 58,63 USD), Dell Technologies (-6,80 Prozent auf 473,39 USD), Everpure A (-5,72 Prozent auf 133,40 USD), Arista Networks (-5,04 Prozent auf 185,58 USD) und Williams Companies (-4,92 Prozent auf 69,22 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 37.971.725 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,916 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 15,15 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net