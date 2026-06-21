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S&P 500 im Blick

Freundlicher Handel: S&P 500 beendet den Montagshandel mit Gewinnen

Freundlicher Handel: S&P 500 beendet den Montagshandel mit Gewinnen

So performte der S&P 500 am ersten Tag der Woche zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advance Auto Parts Inc.
53.62 EUR 0.02 EUR 0.04 %
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Alexandria Real Estate Equities Inc.
45.03 EUR -0.83 EUR -1.81 %
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
486.10 EUR 21.60 EUR 4.65 %
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Arista Networks Inc Registered Shs
154.00 EUR 13.00 EUR 9.22 %
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AutoZone Inc.
2,614.00 EUR -128.00 EUR -4.67 %
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Cerebras Systems Inc
192.01 USD -12.85 USD -6.27 %
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DXC Technology
8.62 EUR 0.02 EUR 0.17 %
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NetApp Inc.
133.42 EUR 0.06 EUR 0.04 %
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NVIDIA Corp.
170.96 EUR -0.76 EUR -0.44 %
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O Reilly Automotive Inc
73.18 EUR -5.08 EUR -6.49 %
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Tesla
365.00 EUR 14.00 EUR 3.99 %
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Western Digital Corp.
500.80 EUR -0.20 EUR -0.04 %
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Western Union Company
7.11 EUR 0.07 EUR 0.99 %
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Indizes
S&P 500
7,537.43 USD 54.19 USD 0.72 %
News | Analysen

Letztendlich ging es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0,72 Prozent aufwärts auf 7.537,43 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 61,919 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,385 Prozent auf 7.512,07 Punkte an der Kurstafel, nach 7.483,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.551,31 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.500,97 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 7.383,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.04.2026, lag der S&P 500 noch bei 6.611,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, wurde der S&P 500 mit 6.279,35 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,90 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Arista Networks (+ 8,31 Prozent auf 173,28 USD), Western Digital (+ 7,14 Prozent auf 577,46 USD), Tesla (+ 6,69 Prozent auf 419,77 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,61 Prozent auf 552,05 USD) und NetApp (+ 6,08 Prozent auf 163,55 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Advance Auto Parts (-8,45 Prozent auf 56,33 USD), O Reilly Automotive (-6,66 Prozent auf 84,24 USD), AutoZone (-6,38 Prozent auf 2.957,71 USD), Cerebras Systems (-6,27 Prozent auf 192,01 USD) und Alexandria Real Estate Equities (-5,15 Prozent auf 49,87 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 33.150.242 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,127 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets