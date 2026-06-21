Freundlicher Handel: S&P 500 beendet den Montagshandel mit Gewinnen
So performte der S&P 500 am ersten Tag der Woche zum Handelsende.
Werte in diesem Artikel
Letztendlich ging es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0,72 Prozent aufwärts auf 7.537,43 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 61,919 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,385 Prozent auf 7.512,07 Punkte an der Kurstafel, nach 7.483,24 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.551,31 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.500,97 Zählern.
So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 7.383,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.04.2026, lag der S&P 500 noch bei 6.611,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, wurde der S&P 500 mit 6.279,35 Punkten berechnet.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,90 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Arista Networks (+ 8,31 Prozent auf 173,28 USD), Western Digital (+ 7,14 Prozent auf 577,46 USD), Tesla (+ 6,69 Prozent auf 419,77 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,61 Prozent auf 552,05 USD) und NetApp (+ 6,08 Prozent auf 163,55 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Advance Auto Parts (-8,45 Prozent auf 56,33 USD), O Reilly Automotive (-6,66 Prozent auf 84,24 USD), AutoZone (-6,38 Prozent auf 2.957,71 USD), Cerebras Systems (-6,27 Prozent auf 192,01 USD) und Alexandria Real Estate Equities (-5,15 Prozent auf 49,87 USD).
Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 33.150.242 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,127 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder
In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Advance Auto Parts
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advance Auto Parts
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com
Aktuelle NVIDIA Aktie News
NVIDIA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets