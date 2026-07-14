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NYSE-Handel im Fokus

Freundlicher Handel: S&P 500 bewegt sich am Nachmittag im Plus

Freundlicher Handel: S&P 500 bewegt sich am Nachmittag im Plus

Aktuell zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackRock Inc Registered Shs
966.00 EUR 65.40 EUR 7.26 %
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CarMax Inc.
48.42 EUR 0.59 EUR 1.23 %
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CBRE Group Inc. (A)
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First Republic Bank
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NetApp Inc.
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NVIDIA Corp.
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PayPal Inc
47.70 EUR 6.89 EUR 16.88 %
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Pentair PLC
53.90 EUR -13.30 EUR -19.79 %
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Progressive Corp.
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Indizes
S&P 500
7,572.80 USD 29.21 USD 0.39 %
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Um 20:00 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,32 Prozent stärker bei 7.567,72 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 62,223 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,329 Prozent auf 7.568,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7.543,59 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.526,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.581,50 Einheiten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,268 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7.554,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7.022,95 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bei 6.243,76 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 10,34 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell PayPal (+ 17,14 Prozent auf 47,88 EUR), CBRE Group A (+ 6,65 Prozent auf 141,98 USD), CarMax (+ 6,26 Prozent auf 59,22 USD), Under Armour (+ 6,20 Prozent auf 7,02 USD) und BlackRock (+ 6,20 Prozent auf 1.089,00 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Pentair (-15,20 Prozent auf 64,18 USD), Dell Technologies (-12,90 Prozent auf 398,54 USD), NetApp (-9,99 Prozent auf 157,12 USD), Western Digital (-9,36 Prozent auf 510,57 USD) und Progressive (-8,64 Prozent auf 207,00 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 13.200.021 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,306 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,66 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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