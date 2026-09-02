Freundlicher Handel: S&P 500 mittags in Grün

Index-Bewegung

03.09.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 steigt am vierten Tag der Woche.

Um 17:57 Uhr verbucht der S&P 500 im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 1,05 Prozent auf 7.747,48 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,304 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,390 Prozent auf 7.696,53 Punkte an der Kurstafel, nach 7.666,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7.749,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.686,71 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,649 Prozent. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 7.600,50 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Wert von 7.553,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.448,26 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 12,96 Prozent zu Buche. Bei 7.816,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Robinhood (+ 13,55 Prozent auf 121,49 USD), Coinbase (+ 10,25 Prozent auf 192,90 USD), Palantir (+ 7,98 Prozent auf 182,99 USD), Tesla (+ 6,74 Prozent auf 381,06 USD) und Principal Financial Group (+ 6,28 Prozent auf 118,30 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Amphenol (-49,76 Prozent auf 80,42 USD), Hewlett Packard Enterprise (-6,35 Prozent auf 48,54 USD), Tyson Foods (-6,33 Prozent auf 52,28 USD), Charter A (-4,59 Prozent auf 151,67 USD) und Broadcom (-4,49 Prozent auf 350,74 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 10.649.700 Aktien gehandelt. Mit 4,515 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net