Freundlicher Handel: S&P 500 notiert schlussendlich im Plus

Kursentwicklung

04.11.26 22:32 Uhr

Der S&P 500 notierte am Mittwochabend im Plus.

Zum Handelsschluss tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1,58 Prozent höher bei 7.688,62 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 61,846 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 1,07 Prozent auf 7.650,27 Punkte an der Kurstafel, nach 7.568,92 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7.635,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.715,57 Zähler.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 1,02 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7.722,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.736,52 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 6.771,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 12,10 Prozent. Bei 7.844,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit The Mosaic (+ 17,37 Prozent auf 21,62 USD), Block (ex Square) (+ 15,30 Prozent auf 87,63 USD), Zimmer Biomet (+ 13,49 Prozent auf 110,15 USD), Moderna (+ 13,11 Prozent auf 258,38 USD) und Stanley Black Decker (+ 13,10 Prozent auf 118,33 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Fidelity National Information Services (-23,67 Prozent auf 29,76 USD), Unum Group (-17,84 Prozent auf 74,79 USD), Trimble Navigation (-17,31 Prozent auf 54,25 USD), Comfort Systems USA (-15,08 Prozent auf 1.091,31 USD) und Datadog A (-14,42 Prozent auf 188,72 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 43.427.735 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,392 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,60 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net