Freundlicher Handel: S&P 500 schlussendlich stärker

S&P 500 aktuell

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsende.

Am Donnerstag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 1,02 Prozent auf 7.209,01 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 57,819 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,499 Prozent auf 7.171,55 Punkte an der Kurstafel, nach 7.135,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.219,83 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.126,15 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,787 Prozent. Der S&P 500 wurde am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, mit 6.343,72 Punkten bewertet. Der S&P 500 notierte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, bei 6.939,03 Punkten. Der S&P 500 lag am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 5.569,06 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,11 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.219,83 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Quanta Services (+ 15,78 Prozent auf 727,77 USD), QUALCOMM (+ 15,12 Prozent auf 179,58 USD), Teradyne (+ 12,12 Prozent auf 343,47 USD), Skyworks Solutions (+ 11,99 Prozent auf 70,17 USD) und Iron Mountain (+ 10,02 Prozent auf 125,99 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Willis Towers Watson (-11,69 Prozent auf 256,20 USD), International Paper (-9,41 Prozent auf 30,42 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-8,55 Prozent auf 611,91 USD), Cardinal Health (-4,90 Prozent auf 192,88 USD) und NVIDIA (-4,63 Prozent auf 199,57 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 64.933.335 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,439 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 10,20 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Perrigo Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net