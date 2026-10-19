Freundlicher Handel: S&P 500 zum Ende des Montagshandels stärker

Index im Blick

19.10.26 22:32 Uhr

So performte der S&P 500 am Montag zum Handelsschluss.

Der S&P 500 stieg im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,41 Prozent auf 7.690,73 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 63,665 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,533 Prozent stärker bei 7.700,25 Punkten in den Handel, nach 7.659,44 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7.731,18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7.684,79 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 7.650,50 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der S&P 500 7.457,69 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.664,01 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,13 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Punkten.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Western Digital (+ 6,09 Prozent auf 352,21 USD), Sandisk (+ 5,53 Prozent auf 1.371,12 USD), Datadog A (+ 5,36 Prozent auf 260,36 USD), Twilio A (+ 5,29 Prozent auf 257,29 USD) und Amazon (+ 4,98 Prozent auf 262,45 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Cerebras Systems (-5,15 Prozent auf 120,66 USD), The Mosaic (-4,78 Prozent auf 17,92 USD), NRG Energy (-4,21 Prozent auf 99,38 USD), Lumen Technologies (-4,09 Prozent auf 4,46 USD) und Ameriprise Financial (-4,07 Prozent auf 480,41 USD) unter Druck.

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 26.880.299 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,598 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 14,80 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net