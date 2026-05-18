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SPI-Performance im Fokus

Freundlicher Handel: Schlussendlich Gewinne im SPI

22.05.26 17:57 Uhr
Freundlicher Handel: Schlussendlich Gewinne im SPI | finanzen.net

Der SPI stieg am fünften Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0,05 CHF 0,00 CHF 4,89%
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ams-OSRAM AG
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Gurit Holding AG
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Julius Bär
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Logitech S.A.
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0,45 CHF -0,03 CHF -6,12%
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Molecular Partners AG
3,15 CHF 0,27 CHF 9,38%
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Partners Group AG
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
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UBS
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Indizes
SPI
19.052,1 PKT 79,0 PKT 0,42%
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Der SPI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,42 Prozent stärker bei 19.052,12 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,404 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,422 Prozent auf 19.053,20 Punkte an der Kurstafel, nach 18.973,12 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18.981,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19.096,89 Punkten lag.

SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 2,70 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, notierte der SPI bei 18.485,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19.097,79 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 16.855,80 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,44 Prozent. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 19.309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit ams-OSRAM (+ 12,75 Prozent auf 23,00 CHF), Molecular Partners (+ 9,38 Prozent auf 3,15 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 9,13 Prozent auf 5,26 CHF), Logitech (+ 6,23 Prozent auf 87,36 CHF) und Addex Therapeutics (+ 4,89 Prozent auf 0,05 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Julius Bär (-6,93 Prozent auf 63,38 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,12 Prozent auf 0,45 CHF), Gurit (-5,38 Prozent auf 36,90 CHF), Partners Group (-4,58 Prozent auf 858,80 CHF) und Berner Kantonalbank (BEKB) (-3,75 Prozent auf 359,00 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.788.246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 289,680 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Index weist die Curatis-Aktie mit 11,77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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12.02.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
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