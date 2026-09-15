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TecDAX-Kursentwicklung

Freundlicher Handel: Schlussendlich Gewinne im TecDAX

Freundlicher Handel: Schlussendlich Gewinne im TecDAX

Der TecDAX verzeichnete schlussendlich Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
28.86 EUR -0.03 EUR -0.10 %
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Elmos Semiconductor
134.40 EUR 2.00 EUR 1.51 %
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EVOTEC SE
2.82 EUR -0.03 EUR -0.91 %
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freenet AG
25.32 EUR 0.12 EUR 0.48 %
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IONOS
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Nordex AG
37.60 EUR -0.42 EUR -1.10 %
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Ottobock
55.10 EUR -0.30 EUR -0.54 %
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QIAGEN N.V.
36.42 EUR -0.45 EUR -1.23 %
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SAP SE
188.32 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Sartorius AG Vz.
234.90 EUR 3.40 EUR 1.47 %
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SMA Solar AG
57.65 EUR -0.70 EUR -1.20 %
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TeamViewer
6.64 EUR 0.03 EUR 0.38 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
30.74 EUR 0.04 EUR 0.13 %
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Indizes
TecDAX
3,976.62 EUR 15.87 EUR 0.4 %
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Der TecDAX legte im XETRA-Handel letztendlich um 0,44 Prozent auf 3.978,22 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 555,736 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,075 Prozent auf 3.957,76 Punkte an der Kurstafel, nach 3.960,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3.927,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.982,34 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4.105,87 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 3.998,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der TecDAX 3.580,55 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 4,70 Prozent auf 238,60 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,58 Prozent auf 135,40 EUR), Nordex (+ 2,00 Prozent auf 38,72 EUR), QIAGEN (+ 1,88 Prozent auf 37,18 EUR) und TeamViewer (+ 0,68 Prozent auf 6,62 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-3,12 Prozent auf 55,85 EUR), Ottobock (-2,71 Prozent auf 53,80 EUR), EVOTEC SE (-1,89 Prozent auf 2,81 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,87 Prozent auf 30,40 EUR) und IONOS (-1,15 Prozent auf 34,48 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4.196.023 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 204,593 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 8,15 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
08.09.26 SAP SE Neutral UBS AG
26.08.26 SAP SE Neutral UBS AG
28.07.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.

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