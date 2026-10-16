Freundlicher Handel: SDAX bewegt sich im Plus
Der SDAX zeigt am fünften Tag der Woche eine positive Tendenz.
Werte in diesem Artikel
Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 2,19 Prozent höher bei 18.347,29 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 91,083 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,568 Prozent fester bei 18.055,72 Punkten, nach 17.953,80 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18.047,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.347,29 Punkten erreichte.
SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,12 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.166,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18.329,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wurde der SDAX mit 17.017,88 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,71 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. 15.733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 10,78 Prozent auf 28,36 EUR), OHB SE (+ 10,26 Prozent auf 187,00 EUR), Hypoport SE (+ 8,89 Prozent auf 79,65 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6,14 Prozent auf 77,80 EUR) und Deutsche Euroshop (+ 4,67 Prozent auf 15,70 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen HelloFresh (-1,09 Prozent auf 3,01 EUR), Dermapharm (-0,26 Prozent auf 38,05 EUR), PVA TePla (-0,20 Prozent auf 29,38 EUR), EVOTEC SE (-0,16 Prozent auf 2,52 EUR) und Shelly (-0,15 Prozent auf 66,00 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 400.957 Aktien gehandelt. Mit 5,023 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,54 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag