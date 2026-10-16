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SDAX im Blick

Freundlicher Handel: SDAX bewegt sich im Plus

Freundlicher Handel: SDAX bewegt sich im Plus

Der SDAX zeigt am fünften Tag der Woche eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.55 EUR 0.40 EUR 1.73 %
Charts | News | Analysen
Dermapharm Holding SE
38.10 EUR -0.55 EUR -1.42 %
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Deutsche Euroshop AG
14.82 EUR -0.20 EUR -1.33 %
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EVOTEC SE
2.54 EUR 0.04 EUR 1.6 %
Charts | News | Analysen
HAMBORNER REIT
4.10 EUR 0.01 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen
HelloFresh
2.98 EUR -0.08 EUR -2.71 %
Charts | News | Analysen
Hypoport SE
77.45 EUR 4.90 EUR 6.75 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
68.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Mutares
24.35 EUR 0.05 EUR 0.21 %
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OHB SE
193.00 EUR 25.20 EUR 15.02 %
Charts | News | Analysen
PVA TePla AG
29.68 EUR 0.42 EUR 1.44 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
77.70 EUR 4.25 EUR 5.79 %
Charts | News | Analysen
Shelly
66.00 EUR 1.40 EUR 2.17 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.70 EUR 1.18 EUR 4.62 %
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Indizes
SDAX
18,373.66 EUR 419.86 EUR 2.34 %
News | Analysen

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 2,19 Prozent höher bei 18.347,29 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 91,083 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,568 Prozent fester bei 18.055,72 Punkten, nach 17.953,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18.047,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.347,29 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,12 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.166,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18.329,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wurde der SDAX mit 17.017,88 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,71 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. 15.733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 10,78 Prozent auf 28,36 EUR), OHB SE (+ 10,26 Prozent auf 187,00 EUR), Hypoport SE (+ 8,89 Prozent auf 79,65 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6,14 Prozent auf 77,80 EUR) und Deutsche Euroshop (+ 4,67 Prozent auf 15,70 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen HelloFresh (-1,09 Prozent auf 3,01 EUR), Dermapharm (-0,26 Prozent auf 38,05 EUR), PVA TePla (-0,20 Prozent auf 29,38 EUR), EVOTEC SE (-0,16 Prozent auf 2,52 EUR) und Shelly (-0,15 Prozent auf 66,00 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 400.957 Aktien gehandelt. Mit 5,023 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,54 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
10:11 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets

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