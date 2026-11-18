XETRA-Handel im Blick

Das macht der SDAX am Mittag.

Um 12:07 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent fester bei 17.545,88 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 88,431 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,135 Prozent stärker bei 17.535,95 Punkten in den Mittwochshandel, nach 17.512,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17.498,13 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17.590,76 Zählern.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,32 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der SDAX einen Stand von 18.198,27 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.425,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wurde der SDAX mit 15.807,72 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,10 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Drägerwerk (+ 6,27 Prozent auf 118,60 EUR), Basler (+ 4,03 Prozent auf 24,50 EUR), Springer Nature (+ 3,84 Prozent auf 23,00 EUR), SFC Energy (+ 3,34 Prozent auf 17,96 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,31 Prozent auf 1,03 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen ASTA Energy Solutions (-5,14 Prozent auf 46,10 EUR), Energiekontor (-4,77 Prozent auf 19,76 EUR), Vossloh (-3,08 Prozent auf 46,60 EUR), Stabilus SE (-3,05 Prozent auf 13,34 EUR) und Douglas (-2,75 Prozent auf 7,42 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 443.022 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,224 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 1,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net