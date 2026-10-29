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Index-Performance im Blick

Freundlicher Handel: SDAX steigt am Donnerstagmittag

Freundlicher Handel: SDAX steigt am Donnerstagmittag

Wenig verändert zeigt sich der SDAX am Donnerstag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Befesa
37.05 EUR 0.60 EUR 1.65 %
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HAMBORNER REIT
4.02 EUR -0.02 EUR -0.62 %
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Heidelberger Druckmaschinen AG
1.15 EUR -0.17 EUR -12.89 %
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INDUS AG
36.05 EUR -1.05 EUR -2.83 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
65.50 EUR -0.50 EUR -0.76 %
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LPKF Laser & Electronics AG
10.55 EUR -1.50 EUR -12.45 %
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Mutares
28.10 EUR -0.55 EUR -1.92 %
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OHB SE
238.00 EUR -22.50 EUR -8.64 %
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PVA TePla AG
31.76 EUR 1.98 EUR 6.65 %
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secunet Security Networks AG
243.50 EUR -9.00 EUR -3.56 %
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SGL Carbon SE
4.92 EUR 0.12 EUR 2.61 %
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Vincorion
19.50 EUR 0.46 EUR 2.44 %
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Vossloh AG
48.82 EUR -0.40 EUR -0.81 %
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Indizes
SDAX
18,364.49 EUR -58.20 EUR -0.32 %
News | Analysen

Um 12:08 Uhr erhöht sich der SDAX im XETRA-Handel um 0,01 Prozent auf 18.423,73 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 91,582 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,236 Prozent auf 18.379,16 Punkte an der Kurstafel, nach 18.422,69 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.286,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 18.466,13 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,49 Prozent aufwärts. Der SDAX wies vor einem Monat, am 29.09.2026, einen Wert von 18.379,10 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der SDAX auf 18.564,98 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wurde der SDAX mit 16.871,15 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,15 Prozent zu. Bei 19.325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15.733,78 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Befesa (+ 6,03 Prozent auf 36,95 EUR), SGL Carbon SE (+ 2,71 Prozent auf 5,11 EUR), Vossloh (+ 2,58 Prozent auf 50,45 EUR), PVA TePla (+ 2,26 Prozent auf 31,70 EUR) und Vincorion (+ 2,25 Prozent auf 19,56 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Heidelberger Druckmaschinen (-10,28 Prozent auf 1,20 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,72 Prozent auf 11,10 EUR), Mutares (-3,01 Prozent auf 27,40 EUR), INDUS (-2,82 Prozent auf 36,20 EUR) und secunet Security Networks (-2,78 Prozent auf 245,00 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 610.433 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,399 Mrd. Euro macht die OHB SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,51 zu Buche schlagen. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,63 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
27.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 OHB SE Buy Deutsche Bank AG

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