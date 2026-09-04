Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende freundlich
Der Handel in Frankfurt verlief am zweiten Tag der Woche in ruhigen Bahnen.
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Schlussendlich schloss der SDAX am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 18.779,18 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 94,295 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,058 Prozent auf 18.742,63 Punkte an der Kurstafel, nach 18.753,48 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 18.799,57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18.707,97 Punkten lag.
SDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 18.659,63 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 08.06.2026, den Stand von 18.398,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, lag der SDAX noch bei 16.742,45 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8,20 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell HORNBACH (+ 6,49 Prozent auf 87,00 EUR), SMA Solar (+ 6,18 Prozent auf 63,60 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 5,10 Prozent auf 66,00 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3,59 Prozent auf 24,55 EUR) und Jungheinrich (+ 3,32 Prozent auf 27,40 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil ATOSS Software (-4,33 Prozent auf 92,90 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,11 Prozent auf 56,05 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,99 Prozent auf 31,18 EUR), TeamViewer (-2,87 Prozent auf 6,43 EUR) und GFT SE (-2,73 Prozent auf 24,95 EUR).
Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 994.851 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,176 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder
2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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