Freundlicher Handel: SLI-Börsianer greifen am Montagmittag zu
Der SLI befindet sich am Montag im Aufwind.
Werte in diesem Artikel
Um 12:09 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,87 Prozent stärker bei 2.206,03 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,23 Prozent auf 2.213,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2.187,02 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.202,78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.219,28 Punkten erreichte.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Der SLI stand vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 2.101,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 2.032,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der SLI mit 1.978,73 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,56 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Zählern.
Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Partners Group (+ 3,58 Prozent auf 722,80 CHF), Holcim (+ 3,27 Prozent auf 77,00 CHF), Sika (+ 3,25 Prozent auf 160,20 CHF), Geberit (+ 2,67 Prozent auf 522,80 CHF) und Amrize (+ 2,36 Prozent auf 42,95 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swisscom (-1,52 Prozent auf 646,50 CHF), Roche (-1,09 Prozent auf 326,40 CHF), Kühne + Nagel International (-0,97 Prozent auf 193,65 CHF), Nestlé (-0,50 Prozent auf 79,41 CHF) und Lindt (-0,44 Prozent auf 9.150,00 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.282.948 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,951 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
SLI-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,44 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amrize
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amrize
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Amrize News
Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com