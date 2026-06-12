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SIX-Handel im Fokus

Freundlicher Handel: SLI-Börsianer greifen am Montagmittag zu

15.06.26 12:25 Uhr
Freundlicher Handel: SLI-Börsianer greifen am Montagmittag zu | finanzen.net

Der SLI befindet sich am Montag im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
42,96 CHF 1,00 CHF 2,38%
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Geberit AG (N)
522,80 CHF 13,60 CHF 2,67%
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
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Nestlé SA (Nestle)
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Partners Group AG
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
326,90 CHF -3,10 CHF -0,94%
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Sika AG
160,70 CHF 5,55 CHF 3,58%
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Swiss Re AG
121,45 CHF 0,70 CHF 0,58%
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Swisscom AG
646,50 CHF -10,00 CHF -1,52%
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UBS
39,47 CHF 0,57 CHF 1,47%
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Indizes
SLI
2.207,1 PKT 20,1 PKT 0,92%
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Um 12:09 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,87 Prozent stärker bei 2.206,03 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,23 Prozent auf 2.213,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2.187,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.202,78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.219,28 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Der SLI stand vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 2.101,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 2.032,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der SLI mit 1.978,73 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,56 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Partners Group (+ 3,58 Prozent auf 722,80 CHF), Holcim (+ 3,27 Prozent auf 77,00 CHF), Sika (+ 3,25 Prozent auf 160,20 CHF), Geberit (+ 2,67 Prozent auf 522,80 CHF) und Amrize (+ 2,36 Prozent auf 42,95 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swisscom (-1,52 Prozent auf 646,50 CHF), Roche (-1,09 Prozent auf 326,40 CHF), Kühne + Nagel International (-0,97 Prozent auf 193,65 CHF), Nestlé (-0,50 Prozent auf 79,41 CHF) und Lindt (-0,44 Prozent auf 9.150,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.282.948 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,951 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,44 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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