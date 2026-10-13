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SIX-Handel im Fokus

Freundlicher Handel: SLI-Börsianer greifen nachmittags zu

Freundlicher Handel: SLI-Börsianer greifen nachmittags zu

Der SLI notiert am zweiten Tag der Woche im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
58.34 EUR 0.66 EUR 1.14 %
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Amrize
31.74 EUR -0.43 EUR -1.34 %
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Givaudan AG
4,050.00 EUR 344.00 EUR 9.28 %
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Logitech S.A.
88.26 EUR 0.38 EUR 0.43 %
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Lonza AG (N)
613.20 EUR -4.20 EUR -0.68 %
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Nestlé SA (Nestle)
83.07 EUR 1.18 EUR 1.44 %
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Partners Group AG
648.20 EUR 5.60 EUR 0.87 %
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Richemont
183.25 EUR 0.60 EUR 0.33 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
386.25 EUR 0.55 EUR 0.14 %
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Swiss Re AG
154.50 EUR -0.60 EUR -0.39 %
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UBS
42.97 EUR 0.41 EUR 0.96 %
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VAT
706.60 EUR -23.20 EUR -3.18 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
633.00 EUR 10.60 EUR 1.70 %
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Indizes
SLI
2,242.75 CHF 8.70 CHF 0.39 %
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Um 15:40 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,71 Prozent höher bei 2.249,91 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,486 Prozent auf 2.244,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2.234,05 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2.244,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.262,58 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 2.219,80 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Stand von 2.288,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.025,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,60 Prozent. Bei 2.352,31 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. 1.915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Givaudan (+ 7,77 Prozent auf 3.759,00 CHF), Partners Group (+ 1,74 Prozent auf 608,00 CHF), Zurich Insurance (+ 1,73 Prozent auf 588,80 CHF), Logitech (+ 1,67 Prozent auf 84,08 CHF) und Nestlé (+ 1,56 Prozent auf 77,57 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen VAT (-1,75 Prozent auf 653,00 CHF), Alcon (-1,16 Prozent auf 52,82 CHF), Amrize (-1,08 Prozent auf 30,14 CHF), Lonza (-0,66 Prozent auf 570,20 CHF) und Richemont (-0,41 Prozent auf 170,95 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.767.927 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 305,704 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,62 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:56 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG

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