DAX 25.865 +0,2%ESt50 6.147 +0,3%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,29 +0,2%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.408 -0,9%Euro 1,1210 +0,1%Öl 108,7 -7,6%Gold 3.902 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Index im Fokus

Freundlicher Handel: SLI legt am Montagmittag zu

Freundlicher Handel: SLI legt am Montagmittag zu

Heutiger Marktbericht zum SLI.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
36.99 EUR 0.61 EUR 1.68 %
Charts | News | Analysen
Geberit AG (N)
623.40 EUR 3.20 EUR 0.52 %
Charts | News | Analysen
Holcim AG
74.32 EUR -0.96 EUR -1.28 %
Charts | News | Analysen
Kühne + Nagel International AG (KN)
257.80 EUR 2.40 EUR 0.94 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
85.66 EUR -2.76 EUR -3.12 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
143.70 EUR -1.78 EUR -1.22 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
702.00 EUR 0.80 EUR 0.11 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
432.00 EUR -3.10 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
166.65 EUR 0.20 EUR 0.12 %
Charts | News | Analysen
UBS
42.29 EUR -0.44 EUR -1.03 %
Charts | News | Analysen
VAT
618.20 EUR -7.80 EUR -1.25 %
Charts | News | Analysen
Zurich Insurance AG (Zürich)
674.60 EUR 4.80 EUR 0.72 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SLI
2,371.35 CHF -0.03 CHF 0 %
News | Analysen

Um 12:08 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,12 Prozent höher bei 2.374,26 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,401 Prozent schwächer bei 2.361,87 Punkten in den Montagshandel, nach 2.371,38 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.376,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2.360,57 Einheiten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Der SLI lag noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 2.210,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 2.289,83 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2.011,15 Punkte.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 10,38 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.382,35 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Holcim (+ 2,09 Prozent auf 70,40 CHF), Logitech (+ 1,84 Prozent auf 79,70 CHF), Amrize (+ 1,57 Prozent auf 34,38 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,56 Prozent auf 240,90 CHF) und Geberit (+ 1,36 Prozent auf 582,40 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Roche (-1,36 Prozent auf 397,90 CHF), Novartis (-1,24 Prozent auf 132,12 CHF), Zurich Insurance (-0,45 Prozent auf 622,80 CHF), Swiss Re (-0,26 Prozent auf 152,95 CHF) und VAT (-0,18 Prozent auf 567,60 CHF) unter Druck.

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 766.545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 348,709 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Roche Aktie News

Werbung

Roche Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:11 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.