Freundlicher Handel: SLI legt am Montagmittag zu

Index im Fokus

02.11.26 12:25 Uhr

Heutiger Marktbericht zum SLI.

Um 12:08 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,12 Prozent höher bei 2.374,26 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,401 Prozent schwächer bei 2.361,87 Punkten in den Montagshandel, nach 2.371,38 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.376,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2.360,57 Einheiten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Der SLI lag noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 2.210,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 2.289,83 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2.011,15 Punkte.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 10,38 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.382,35 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Holcim (+ 2,09 Prozent auf 70,40 CHF), Logitech (+ 1,84 Prozent auf 79,70 CHF), Amrize (+ 1,57 Prozent auf 34,38 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,56 Prozent auf 240,90 CHF) und Geberit (+ 1,36 Prozent auf 582,40 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Roche (-1,36 Prozent auf 397,90 CHF), Novartis (-1,24 Prozent auf 132,12 CHF), Zurich Insurance (-0,45 Prozent auf 622,80 CHF), Swiss Re (-0,26 Prozent auf 152,95 CHF) und VAT (-0,18 Prozent auf 567,60 CHF) unter Druck.

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 766.545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 348,709 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net