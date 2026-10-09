Freundlicher Handel: SLI letztendlich stärker
So performte der SLI zum Handelsende.
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Am Freitag notierte der SLI via SIX letztendlich 1,01 Prozent fester bei 2.219,11 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,964 Prozent auf 2.218,10 Punkte an der Kurstafel, nach 2.196,92 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2.210,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 2.222,15 Einheiten.
SLI seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,133 Prozent aufwärts. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 2.225,62 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 09.07.2026, mit 2.275,76 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2.046,96 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,17 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sonova (+ 3,60 Prozent auf 264,60 CHF), UBS (+ 2,76 Prozent auf 39,90 CHF), SGS SA (+ 2,46 Prozent auf 96,44 CHF), Straumann (+ 2,30 Prozent auf 89,84 CHF) und Schindler (+ 2,03 Prozent auf 261,80 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Logitech (-2,54 Prozent auf 81,98 CHF), Swisscom (-2,25 Prozent auf 629,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,68 Prozent auf 203,40 CHF), VAT (-0,30 Prozent auf 672,00 CHF) und Nestlé (+ 0,05 Prozent auf 76,04 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.474.879 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306,991 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 7,78 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.net
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