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SIX-Handel im Blick

Freundlicher Handel: SLI verbucht Gewinne

Freundlicher Handel: SLI verbucht Gewinne

Der SLI befindet sich am Dienstag im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
32.79 EUR 0.12 EUR 0.37 %
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Julius Bär
78.66 EUR -0.08 EUR -0.10 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
235.50 EUR 0.80 EUR 0.34 %
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Logitech S.A.
90.50 EUR -0.46 EUR -0.51 %
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Lonza AG (N)
615.80 EUR 2.20 EUR 0.36 %
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Partners Group AG
649.60 EUR -1.00 EUR -0.15 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
373.40 EUR -1.60 EUR -0.43 %
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Sika AG
190.25 EUR -5.80 EUR -2.96 %
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Sonova AG
270.50 EUR -1.00 EUR -0.37 %
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Straumann Holding AG
96.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Swiss Re AG
152.00 EUR 0.25 EUR 0.16 %
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Swisscom AG
685.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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UBS
43.10 EUR 0.28 EUR 0.65 %
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VAT
755.20 EUR -0.60 EUR -0.08 %
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Indizes
SLI
2,226.28 CHF 10.17 CHF 0.46 %
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Am Dienstag notiert der SLI um 12:08 Uhr via SIX 1,02 Prozent höher bei 2.238,63 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,537 Prozent fester bei 2.228,00 Punkten in den Handel, nach 2.216,11 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.245,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2.227,84 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 2.299,48 Punkten auf. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 06.07.2026, mit 2.301,52 Punkten bewertet. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 2.038,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,07 Prozent aufwärts. 2.352,31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1.915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Lonza (+ 2,78 Prozent auf 590,80 CHF), Sika (+ 2,51 Prozent auf 179,40 CHF), Sonova (+ 2,07 Prozent auf 256,80 CHF), Straumann (+ 1,75 Prozent auf 93,10 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,73 Prozent auf 223,80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Julius Bär (-0,49 Prozent auf 73,32 CHF), VAT (-0,45 Prozent auf 706,40 CHF), Swisscom (-0,39 Prozent auf 638,50 CHF), Swiss Re (-0,18 Prozent auf 141,15 CHF) und Logitech (-0,05 Prozent auf 84,46 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 717.049 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 296,952 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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