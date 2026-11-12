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SLI-Kursentwicklung

Freundlicher Handel: SLI zum Handelsende in Grün

Freundlicher Handel: SLI zum Handelsende in Grün

Heute zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.32 EUR 0.02 EUR 0.03 %
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Alcon AG
65.58 EUR 0.58 EUR 0.89 %
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Amrize
36.63 EUR -0.50 EUR -1.35 %
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Logitech S.A.
90.34 EUR -0.36 EUR -0.40 %
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Partners Group AG
721.00 EUR -19.20 EUR -2.59 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
441.25 EUR 7.90 EUR 1.82 %
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Sandoz
93.18 EUR 1.44 EUR 1.57 %
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Sonova AG
315.00 EUR 13.50 EUR 4.48 %
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Swiss Re AG
161.55 EUR -3.30 EUR -2.00 %
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UBS
44.32 EUR 0.44 EUR 1.00 %
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VAT
595.80 EUR -6.20 EUR -1.03 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
699.80 EUR 13.60 EUR 1.98 %
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Indizes
SLI
2,429.61 CHF 12.03 CHF 0.5 %
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Am Donnerstag tendierte der SLI via SIX letztendlich 0,50 Prozent höher bei 2.429,61 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,771 Prozent fester bei 2.436,23 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2.417,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2.438,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2.421,63 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 2,18 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der SLI einen Wert von 2.234,05 Punkten auf. Der SLI wies vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Wert von 2.321,73 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2.085,94 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,95 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2.438,16 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Zurich Insurance (+ 2,10 Prozent auf 650,80 CHF), Sandoz (+ 2,00 Prozent auf 86,90 CHF), Logitech (+ 1,92 Prozent auf 85,00 CHF), Alcon (+ 1,34 Prozent auf 60,28 CHF) und Roche (+ 1,14 Prozent auf 406,50 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Partners Group (-3,16 Prozent auf 662,40 CHF), VAT (-1,76 Prozent auf 546,80 CHF), Sonova (-1,70 Prozent auf 278,00 CHF), UBS (-1,14 Prozent auf 40,73 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,40 Prozent auf 70,42 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2.975.599 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 346,686 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 6,82 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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