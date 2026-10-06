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Marktbericht

Freundlicher Handel: SMI am Dienstagmittag mit Gewinnen

Freundlicher Handel: SMI am Dienstagmittag mit Gewinnen

Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
87.30 EUR -0.32 EUR -0.37 %
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Amrize
32.79 EUR 0.12 EUR 0.37 %
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Givaudan AG
3,634.00 EUR -9.00 EUR -0.25 %
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Logitech S.A.
90.50 EUR -0.46 EUR -0.51 %
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Lonza AG (N)
615.80 EUR 2.20 EUR 0.36 %
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Partners Group AG
649.60 EUR -1.00 EUR -0.15 %
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Richemont
185.85 EUR -0.85 EUR -0.46 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
373.40 EUR -1.60 EUR -0.43 %
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Sandoz
73.98 EUR -1.02 EUR -1.36 %
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Sika AG
190.25 EUR -5.80 EUR -2.96 %
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Swiss Life AG (N)
963.40 EUR 0.80 EUR 0.08 %
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Swiss Re AG
152.00 EUR 0.25 EUR 0.16 %
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UBS
43.10 EUR 0.28 EUR 0.65 %
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Indizes
SMI
13,788.93 CHF 85.40 CHF 0.62 %
News | Analysen

Am Dienstag tendiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 1,10 Prozent stärker bei 13.854,11 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,565 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13.781,93 Zählern und damit 0,572 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13.703,53 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.779,66 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.903,62 Zählern.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14.395,94 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 14.302,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12.551,36 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4,58 Prozent. Bei 14.669,51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.053,51 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,78 Prozent auf 590,80 CHF), Sika (+ 2,51 Prozent auf 179,40 CHF), Givaudan (+ 1,72 Prozent auf 3.439,00 CHF), Sandoz (+ 1,69 Prozent auf 71,18 CHF) und Amrize (+ 1,53 Prozent auf 31,13 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Swiss Re (-0,18 Prozent auf 141,15 CHF), Logitech (-0,05 Prozent auf 84,46 CHF), Richemont (+ 0,37 Prozent auf 175,30 CHF), Swiss Life (+ 0,47 Prozent auf 902,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,49 Prozent auf 82,10 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 717.049 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 296,952 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

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