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Kursentwicklung im Fokus

Freundlicher Handel: SMI am Montagnachmittag im Plus

Freundlicher Handel: SMI am Montagnachmittag im Plus

Der SMI steigt heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
75.40 EUR -0.82 EUR -1.08 %
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Alcon AG
67.46 EUR 2.72 EUR 4.20 %
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Amrize
36.27 EUR -0.31 EUR -0.85 %
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Geberit AG (N)
619.20 EUR -23.40 EUR -3.64 %
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Givaudan AG
4,405.00 EUR -19.00 EUR -0.43 %
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Holcim AG
81.54 EUR 0.68 EUR 0.84 %
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Novartis AG
147.66 EUR 3.64 EUR 2.53 %
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Partners Group AG
713.20 EUR -1.80 EUR -0.25 %
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Richemont
183.45 EUR -0.15 EUR -0.08 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
442.00 EUR 8.35 EUR 1.93 %
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Sika AG
206.30 EUR 0.20 EUR 0.10 %
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Swiss Re AG
164.30 EUR -0.25 EUR -0.15 %
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UBS
44.00 EUR 0.22 EUR 0.50 %
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Indizes
SMI
15,238.65 CHF 132.53 CHF 0.88 %
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Am Montag notiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,91 Prozent höher bei 15.243,27 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,733 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,402 Prozent auf 15.166,87 Punkte an der Kurstafel, nach 15.106,12 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 15.147,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15.272,42 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wurde der SMI auf 14.391,31 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 14.390,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 12.634,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 15,07 Prozent zu. Bei 15.272,42 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 3,66 Prozent auf 175,65 CHF), Alcon (+ 1,73 Prozent auf 62,42 CHF), Novartis (+ 1,54 Prozent auf 136,12 CHF), Roche (+ 1,24 Prozent auf 409,70 CHF) und Holcim (+ 1,21 Prozent auf 75,46 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Amrize (-1,57 Prozent auf 33,94 CHF), Geberit (-1,11 Prozent auf 589,20 CHF), Sika (-0,73 Prozent auf 190,55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,60 Prozent auf 69,54 CHF) und Givaudan (+ 0,00 Prozent auf 4.090,00 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1.026.586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 348,395 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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