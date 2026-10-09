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SMI-Performance

Freundlicher Handel: SMI-Anleger greifen am Nachmittag zu

Freundlicher Handel: SMI-Anleger greifen am Nachmittag zu

Der SMI zeigt am Freitagnachmittag eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
84.10 EUR -0.66 EUR -0.78 %
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Alcon AG
56.92 EUR 1.30 EUR 2.34 %
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Logitech S.A.
87.64 EUR -2.88 EUR -3.18 %
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Lonza AG (N)
612.00 EUR 8.20 EUR 1.36 %
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Nestlé SA (Nestle)
81.91 EUR -0.03 EUR -0.04 %
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Partners Group AG
641.00 EUR 12.40 EUR 1.97 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
383.35 EUR 4.35 EUR 1.15 %
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Sika AG
187.80 EUR 1.95 EUR 1.05 %
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Swiss Life AG (N)
950.40 EUR -0.60 EUR -0.06 %
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Swiss Re AG
154.95 EUR 2.25 EUR 1.47 %
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UBS
42.03 EUR -0.22 EUR -0.52 %
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Indizes
SMI
13,787.40 CHF 150.40 CHF 1.1 %
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Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 15:40 Uhr 1,09 Prozent auf 13.786,04 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,581 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,09 Prozent auf 13.785,96 Punkte an der Kurstafel, nach 13.637,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13.723,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13.807,04 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,702 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 13.804,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14.215,30 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 09.10.2025, einen Stand von 12.609,15 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit UBS (+ 2,34 Prozent auf 39,74 CHF), Lonza (+ 2,06 Prozent auf 575,00 CHF), Sika (+ 1,96 Prozent auf 174,20 CHF), Roche (+ 1,79 Prozent auf 359,00 CHF) und Alcon (+ 1,65 Prozent auf 53,06 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Logitech (-0,93 Prozent auf 83,34 CHF), Nestlé (-0,12 Prozent auf 75,91 CHF), Partners Group (+ 0,17 Prozent auf 590,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,36 Prozent auf 79,08 CHF) und Swiss Life (+ 0,36 Prozent auf 884,60 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1.558.704 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 306,991 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:06 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

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