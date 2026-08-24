Freundlicher Handel: SMI beendet die Sitzung mit Gewinnen

SMI-Performance im Blick

26.08.26 17:57 Uhr

Kaum verändert zeigte sich der SMI am Mittwoch.

Am Mittwoch legte der SMI via SIX letztendlich um 0,20 Prozent auf 14.554,31 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 1,671 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,158 Prozent stärker bei 14.548,30 Punkten, nach 14.525,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.605,96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.534,91 Zählern.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0,731 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 14.327,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der SMI mit 13.525,68 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, bewegte sich der SMI bei 12.160,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,87 Prozent nach oben. 14.669,51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. 12.053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 3,71 Prozent auf 73,80 CHF), Amrize (+ 3,26 Prozent auf 36,46 CHF), Richemont (+ 2,11 Prozent auf 191,00 CHF), Logitech (+ 1,78 Prozent auf 79,94 CHF) und UBS (+ 1,57 Prozent auf 43,90 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Roche (-1,47 Prozent auf 368,30 CHF), Lonza (-1,01 Prozent auf 587,80 CHF), Novartis (-0,90 Prozent auf 127,18 CHF), Swisscom (-0,70 Prozent auf 636,50 CHF) und Alcon (-0,20 Prozent auf 58,60 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3.758.679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 314,377 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net