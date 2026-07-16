Freundlicher Handel: SMI bewegt sich zum Start im Plus

Index-Bewegung

17.07.26 09:27 Uhr

Das macht der SMI.

Um 09:09 Uhr verbucht der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,07 Prozent auf 14.277,58 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,671 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,134 Prozent höher bei 14.286,35 Punkten in den Freitagshandel, nach 14.267,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.262,11 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.294,02 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,229 Prozent aufwärts. Der SMI stand vor einem Monat, am 17.06.2026, bei 13.815,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, wurde der SMI mit 13.426,72 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, erreichte der SMI einen Wert von 11.961,87 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,78 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.464,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 1,83 Prozent auf 689,60 CHF), Swisscom (+ 1,28 Prozent auf 633,00 CHF), Nestlé (+ 1,09 Prozent auf 85,42 CHF), Geberit (+ 0,92 Prozent auf 528,00 CHF) und Novartis (+ 0,80 Prozent auf 124,24 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil UBS (-1,68 Prozent auf 42,63 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,56 Prozent auf 77,04 CHF), Richemont (-1,19 Prozent auf 195,05 CHF), Holcim (-0,72 Prozent auf 74,08 CHF) und Amrize (-0,41 Prozent auf 41,31 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 996.915 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 283,983 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,83 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net