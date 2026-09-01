Freundlicher Handel: SMI klettert am Nachmittag

SMI-Entwicklung

02.09.26 15:57 Uhr

Der SMI zeigt sich derzeit kaum verändert.

Um 15:40 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,20 Prozent aufwärts auf 14.363,14 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,644 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,017 Prozent auf 14.337,24 Punkte an der Kurstafel, nach 14.334,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 14.382,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14.253,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,115 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14.346,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13.305,72 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 12.088,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,42 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14.669,51 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 1,80 Prozent auf 588,20 CHF), Roche (+ 1,67 Prozent auf 353,30 CHF), Novartis (+ 1,18 Prozent auf 132,50 CHF), Alcon (+ 1,17 Prozent auf 58,98 CHF) und Richemont (+ 0,58 Prozent auf 189,85 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Amrize (-2,70 Prozent auf 34,18 CHF), Partners Group (-1,77 Prozent auf 667,60 CHF), Holcim (-1,67 Prozent auf 70,76 CHF), Givaudan (-1,08 Prozent auf 3.220,00 CHF) und Sika (-1,03 Prozent auf 187,60 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2.226.722 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 298,357 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,47 erwartet. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net