SMI-Entwicklung

Heute wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SMI klettert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,29 Prozent auf 14.861,35 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,702 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,102 Prozent höher bei 14.832,83 Punkten, nach 14.817,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14.885,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14.819,23 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 1,91 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 27.10.2026, den Wert von 14.597,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der SMI einen Wert von 14.384,37 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wurde der SMI mit 12.831,05 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 12,18 Prozent zu Buche. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15.272,42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.053,51 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 2,33 Prozent auf 85,22 CHF), Partners Group (+ 1,69 Prozent auf 649,40 CHF), UBS (+ 1,36 Prozent auf 38,04 CHF), Amrize (+ 1,05 Prozent auf 36,69 CHF) und Sika (+ 0,66 Prozent auf 191,15 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Galderma (-0,71 Prozent auf 182,00 CHF), Sandoz (-0,70 Prozent auf 78,96 CHF), Swiss Re (-0,58 Prozent auf 154,30 CHF), Geberit (-0,27 Prozent auf 591,20 CHF) und Nestlé (-0,15 Prozent auf 87,52 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.484.298 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 348,376 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net