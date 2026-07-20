Freundlicher Handel: SMI legt schlussendlich zu

SMI-Kursentwicklung

21.07.26 17:57 Uhr

Der SMI befand sich am zweiten Tag der Woche im Aufwind.

Am Dienstag notierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,31 Prozent fester bei 14.298,26 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,676 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,340 Prozent auf 14.205,89 Punkte an der Kurstafel, nach 14.254,36 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.205,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 14.328,77 Einheiten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 13.774,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wies der SMI 13.134,14 Punkte auf. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 11.936,89 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,93 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14.464,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,25 Prozent auf 84,46 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,02 Prozent auf 80,88 CHF), Novartis (+ 1,98 Prozent auf 125,54 CHF), UBS (+ 1,28 Prozent auf 42,59 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,06 Prozent auf 209,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Swiss Re (-2,81 Prozent auf 131,55 CHF), Nestlé (-1,69 Prozent auf 84,28 CHF), Alcon (-1,66 Prozent auf 55,82 CHF), Givaudan (-1,06 Prozent auf 3.365,00 CHF) und Swisscom (-0,95 Prozent auf 624,00 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3.754.030 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 287,455 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,29 zu Buche schlagen. Mit 6,83 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net